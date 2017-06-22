Блогер из Новосибирска завел "Жигули", зимовавшие на дне озера

Видеоблогер из Новосибирска накануне опубликовал видео, на котором запечатлел "оживление" старого ВАЗ-21099, который простоял на дне озера более полугода. Целью эксперимента было доказать, что отечественным машинам нипочём даже утопление.

На канале "Гараж 24" недавно появилось видео, где ведущий с помощью лебедки выполаскивает со дна озера автомобиль ВАЗ-21099, который, по его словам, находился там больше полугода. Видеоблогер планировал "реанимировать" двигатель, что у него получилось.

Стоит отметить что автомобиль под давлением воды был сжат и сильно изувечен, однако это не стало помехой при запуске агрегата. Для запуска двигателя видеоблогер использовал накаченный компрессор для продува. В результате небольших манипуляций и прочистки силового агрегата, автомобиль всё же завёлся.

Блогер отметил, что не собирается ремонтировать машину, его целью было лишь оживление двигателя и доказательство того, что отечественные модели могут пережить даже зиму на дне озера.