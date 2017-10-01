Эксперты составили список ТОП-7 неисправностей, которые лучше доверить специалистам

Эксперты в сфере автомобилей рассказали, какие поломки лучше не устранять самостоятельно. Был составлен список, состоящий из семи неисправностей, ремонт которых лучше доверить специалистам.

По словам специалистов, некоторые поломки в машине требуют профессионального подхода, и не стоит пытаться решить их самостоятельно. Самым опасным было бы самостоятельно менять тормозные колодки. По словам экспертов, даже если автолюбитель уже наблюдал за этим процессом, стоит еще раз оценить возможные последствия.

Некоторые новички в автомобильной сфере, могут попытаться самостоятельно заменить лобовое стекло. В интернете есть масса обучающих видео, в которых объясняют, что этот процесс совсем не сложен. Специалисты считают, что неопытные действия только приведут к затратам.

Не стоит также вмешиваться в топливную систему, так как поломка таких элементов как форсунка, может надолго оставить водителя без транспортного средства. Такие сложные агрегаты как двигатель и коробка передач стоит доверять только дипломированным специалистам. Последнее место в списке окраска машины. Это действие не принесет опасных последствий, но потом придется платить дополнительные средства, для того чтобы исправить собственные труды.