К дебюту готовятся суперкары SCG004C и SCG004CS

Американский производитель суперкаров Scuderia Cameron Glickenhaus готовится к дебюту новых моделей SCG004C и SCG004CS. Одна из моделей станет дорожным вариантов, а вторая предназначена для трека.

Scuderia SCG004C - это модель, ориентированная только на треки, предназначенная для гонок GTE, GT3 и GT4, а SCG004CS будет вариантом для дорог общего пользования. В марте SCG объявила, что в следующем году в гонках будет участвовать пара SCG004C, одна из которых станет дорожной версией CS. Компания планирует выводить CS на трассу, заменяя дорожный двигатель на гоночный.

Оба автомобиля будут оснащаться двухцилиндровым двигателем V6, позаимствованным у Nissan GT-R, однако с более мощной версией, мощностью от 800 до 900 лошадиных сил, предлагаемой на CS. Первоначально SCG собирался использовать 5,0-литровый V8, но решил использовать силовую установку GT-R, потому что «это отличный двигатель, отлично справляется с гонками, способный вырабатывать поразительную мощность без потери управляемости».

SCG004C и SCG004CS присоединяются к дорожному автомобилю SCG004S, который, по прогнозам автопроизводителя, будет выпускаться по 250 единиц в год, начиная с 2020 года. Стоимость модели стартует от 400 000 долларов, SCG заявила, что она уже продала годовалый запас по предзаказу.