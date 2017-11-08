Журналистам удалось протестировать флагманский внедорожник BMW X7

Представителям СМИ была предоставлена уникальная возможность протестировать внедорожник BMW X7. Официальный дебют флагманской модели назначен на 2019 год.

Как интерьер, так и экстерьер автомобиля покрыты плотным камуфляжем. Это не помешало заметить значительные сходства новинки с более ранней моделью Х5. Конечно, есть и разного рода отличия. Внедорожник BMW X7 увеличили в размерах. Теперь автомобиль стал шире на 80 мм, а длинна кузова составит на 200 мм больше прошлой версии. Это придает дизайну кузова большей солидности.

Также можно отметить, что салон флагманского Х7 оснащен передовыми технологиями, современной мультимедиа системой и сенсорными экранами. В линейку моторов войдут автомобили с бензиновыми, дизельными и гибридными установками. Ожидается, что «заряженный» внедорожник получит под капот силовую установку отдачей в 600 лошадиных сил.