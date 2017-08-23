Гибридный Kia Optima дебютирует уже летом

Автомобильная компания Kia озвучила дату дебюта гибридного седана K5 (Optima) на автомобильном рынке. Премьера обновленного автомобиля состоится летом нынешнего года.

Презентация гибрида состоялась в прошедшем месяце текущего года на Пекинском автосалоне. Под капотом у Kia K5 установлен бензиновый мотор, объем которого составляет 2,0 литра, и электродвигатель, способный генерировать 68 лошадиных сил. На одном только электромоторе автомобиль способен преодолеть расстояние в 75 километров.

Что касается экстерьера, обновленный KIA Optima получил иную радиаторную решетку, измененные бамперы, переработанную головную оптику, задние фары, выполненные с использованием матриц, а также модернизированные «противотуманки». Интерьер обновленного седана включает новое многофункциональное рулевое колесо с дополнительными кнопками и современную мультимедийную систему, которая получила подсветку, выполненную светодиодными огнями.