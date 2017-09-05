В США представят три Toyota Camry и обновленный Toyota Prius

Японская машиностроительная компания Toyota представит три версии своего седана Toyota Camry и обновленный вариант исполнения Toyota Prius. Отмечается, что такие машины поучаствуют в гонке Tire Rack One Lap of America, которая пройдет с 5 по 12 мая текущего года на территории штата Индиана.

Отмечается, что участники автопробега за 8 дней должны преодолеть расстояние в 3 700 миль. На сегодняшний день появилась информация, что новые модификации премиального седана Toyota Camry с названиями XSE, SE и Hybrid. Стоит сказать, что эти авто разработаны конструкторами американского представительства японской компании Toyota.

Кроме того в заезде поучаствует и Toyota Prius 2017 модельного года. Ее можно назвать наиболее экологическим автомобилей в мире. Представители японской марки заявили, что для них участие в мероприятии является возможностью показать развитие своих авто. Также марафоны помогут инженерам дать оценку потенциалу ими же созданных машин.