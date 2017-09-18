General Motors использует технологии 3D-печати для создания автокомпонентов

В пресс-центре американской машиностроительной компании General Motors заявили о планах по применению прогрессивных технологий 3D-печати для производства автомобильных комплектующих. Отмечается, что инженеры GM используют 3D-принтеры для создания прототипов разных элементов на протяжении нескольких лет.

Сообщается, что такие же компоненты будут применять и в настоящих автомобилях бренда. На протяжении 2018 года компоненты, разработанные с использованием 3D-печати, появятся на спорткарах GM. А на протяжении пяти лет под такую технологию приспособят серийные автомобили.

Внедрение технологий трехмерной печати позволит автопроизводителям использовать потенциально новые возможности. Например, может быть снижена масса конечных деталей при одновременном сохранении прочности и работоспособности в сравнении с компонентами, изготовленными при помощи обычных методов.

Также при использовании 3D-печати может повыситься скорость производства автокомплектующих. Машиностроители смогут создавать запчасти в собственных цехах, а не ожидать поставок от других компаний-партнеров. Отмечается, что 3D-печать используется не только в General Motors, но и в Audi, Ford и Nissan.