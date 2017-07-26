На рынок выйдет конкурент Audi A6 и BMW 5 от Hongqi

Китайский автобренд Hongqi собирается выпустить соперника немецких премиальных автомобилей Audi A6 и BMW 5. На просторах интернета появились шпионские фотографии нового седана, относящегося к E-классу под названием N501.

Машиностроительная компания Hongqi занимается разработкой люксовых машин, предназначенных для правящей верхушки КНР. Автомобили компании считаются наиболее дорогими в Поднебесной. Вероятно, новый седан от Hongqi, конкурирующий с Audi A6 и BMW 5 будет предназначаться не для рынка, а для чиновников высшего эшелона власти.

При просмотре обнародованных в сети фото стоит отметить, что седан получил строгую угловатость оформления вместе с массивной радиаторной решеткой с хромированными акцентами. В салоне Hongqi N501 выделяют отделку из кожи и дерева, а также установлена виртуальная панель управления и небольшой тачскрин.

Ранее сообщалось, что на Пекинском автосалоне в апреле состоялась премьера электрического кроссовера Hongqi E-HS3. На рынок Поднебесной электрокроссовер выйдет к концу нынешнего года.