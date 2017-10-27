УАЗ «Пикап» возглавил рынок пикапов России

Авторынок пикапов в России увеличился на 44,6% до 2 968 единиц в первые три месяца 2018 года. УАЗ «Пикап» оказался самой продаваемой моделью сегмента и возглавил рынок пикапов РФ в первом квартале текущего года.

С января по март прошлого года в России было приобретено 2 052 машины в кузове пикап, в 2018 году показатель достиг 2 968 единиц. Стоит отметить, что только 28,6% рынка (1 452 шт.) принадлежит иностранным производителям пикапов. В результате российские пикапы заняли 64,2% рынка России и были приобретены в количестве 1 516 шт.

Возглавил рынок пикапов в период январь-март 2018 года УАЗ «Пикап», благодаря приросту в 105,5% до 1 161 машины. Второе место досталось японскому бренду Mitsubishi, которому удалось реализовать за три месяца 657 пикапов, что на 471% больше показателя 2017 года. Тройку лидеров с отрицательной динамикой в 12,7% до 579 пикапов занимает Toyota.