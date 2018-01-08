ТОП-5 бюджетных внедорожников для охоты и рыбалки

Для того, чтобы добраться до рыбного места или заехать глубоко в лес рыбакам и охотникам нужным машины с высокой проходимостью. Специалисты составили ТОП-5 бюджетных внедорожников для рыбалки и охоты, которые имеют идеальную проходимость, просторный салон и стоимость до 1 млн рублей.

Самым идеальным вариантом для рыбаков и охотников признали УАЗ «Патриот», который оснащен мощным мотором с отдачей в 135 «лошадей», способен преодолеть брод до 0,5 м и имеет удобный и вместительный салон. Второе место занял Chevrolet Niva, который уступил из-за слабого мотора с отдачей в 80 «лошадей».

Следом оказался пятидверный вариант LADA 4×4, который отстал из-за того же двигателя, при этом внедорожник тяжелее. Четвертое место занял УАЗ «Хантер», который имеет отличную проходимость и вместительность, однако из-за жесткой подвески уступает в удобстве. Замыкает ТОП-5 бюджетных внедорожников французский Renault Duster, главным недостатком которого стала пониженная проходимость, однако её достаточно для поездки в лес или к реке.