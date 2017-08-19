Anheuser-Busch заказала у Nikola 800 водородных грузовиков One

В конце минувшего года американская пивоваренная компания Anheuser-Busch оформила предварительный заказ на 40 полностью электрических грузовиков Tesla Semi. Но 5 мая текущего года появилась информация, что производитель пива заказал у фирмы Nikola Motors 800 водородных грузовиков One.

Отмечается, что один такой большегруз обойдется в 370 000 долларов, и если представленная информация найдет свое подтверждение, то за машины Anheuser-Busch отдадут 300 000 000 долларов. В компании сообщают, что они выбрали грузовики One, так как у них высокая дальность хода, достигающая 1900 км.

Однако у водородомобилей есть один минус, заключающейся в неразвитой инфраструктуре. Но Nikola решит возникшую проблему уже в 2018 году. Вероятно, именно этот автопроизводитель сделает автомобили на топливных элементах наиболее востребованными.