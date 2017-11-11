McLaren уже начала тестировать собственные электрокары

Компания McLaren начинает тестирование собственных EV-технологий. На данный момент имеющимся наработкам еще нужны доработки и расчеты инженеров.

В планах компании сделать электромобиль, которой будет ничем не хуже бензинового аналога. По словам представителей McLaren, к 2022 году компания собирается оснастить гибридными силовыми установками половину своих моделей. В связи с ростом популярности электрических машин, уже не одна компания решила частично или полностью перейти на электрические агрегаты.

Модели McLaren перед продажей тщательно проверяются не только дилером, но и покупателями. Зачастую перед покупкой, клиенты проезжают трековую дистанцию, тестируя возможности машины. Поэтому разработчики стараются избежать недочетов еще на заводе. На данном этапе автомобилю еще предстоит получить корректировки конструкторов. Стало известно что, несмотря на растущую популярность внедорожников, компания не будет переходить на разработку автомобилей сегмента-SUV. Руководство McLaren планирует и дальше выпускать спортивные суперкары.