Volkswagen продаст ряд своих предприятий

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать некоторые предприятия, однако на данный момент не известно какие именно. Все компании, которые перестанут принадлежать концерну, станут самостоятельными.

По предварительным данным в первую очередь из концерна Volkswagen уйдут компания по производству КПП для машин Renk и производитель мотоциклов Ducati. Ожидается, что вскоре предприятия обретут собственный статус.

Представители Volkswagen уточнили, что разделение автоконцерна было намечено на начало года, однако из-за ряда проблем несколько затянулось. В частности возникли трудности с подразделениями, отвечающими за Porsche и Piech.

Также немецкий автопроизводитель Volkswagen подчеркивает, что продажа бренда не означает, что он вскоре уйдет с рынка. Компания намерена помочь предприятиям выйти на фондовый рынок, найти инвесторов и оказать максимальную помощь в развитии, поэтому вначале будет разработана стратегия развития. Автоконцерн рассматривает сотрудничество с Audi, Seat, Skoda и Bentley в производстве моторов и платформ.