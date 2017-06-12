Ford тестирует внедорожный пикап Ranger в разных дорожных условиях

На днях автогигантом Ford было опубликовано видео, в котором проводятся дорожные испытания внедорожного пикапа Ranger. Тестировалась проходимость автомобиля в самых разных дорожных условиях.

На видео можно заметить, что сложность рельефа так высока, что прототипом внедорожника управляет компьютер. На разного рода полигонах, Ford проверяет свои прототипы на прочность и надежность крепления кузова и узлов машины.

Чтобы проверить буксировочные возможности модели, пикап тестируют на дамбе Дэвиса, уклон дороги там составляет шесть процентов.

Для испытания внедорожных качеств пикапа модель осваивает пустынные районы Австралии. Ford Ranger дебютировал зимой прошедшего года. В качестве силовой установки пикап получил бензиновый турбодвигатель, объем которого составил 2,3 литра. Мощность и другие характеристики двигателя производитель пока не раскрывает. Известно, что в качестве трансмиссии будет использована 10-скоростная автоматическая коробка передач.