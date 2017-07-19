Россияне активно покупают подержанные электрокары

На сегодняшний день статистика показывает, что электромобили становятся очень популярными на авторынке. А судя по последним данным данных, растет популярность даже электрических автомобилей с пробегом.

В России были реализованы проекты, помогающие продвижению данной отрасли. По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за первые три месяца текущего года на вторичном рынке было продано 332 автомобиля с электрической силовой установкой. А это почти в три раза больше, чем в такой же период прошедшего года.

По мнению специалистов, на рост продаж электрокаров положительно повлиял дебют на автомобильном рынке Дальнего Востока Nissan Leaf. На данный электромобиль приходится больше 90% от всех предварительных продаж в Российской Федерации. Стоит отметить, что по официальным данным на первичном автомобильном рынке за первые три месяца текущего года было реализовано на 16 экземпляров больше электрокаров, чем в прошедшем году (+23%). Так, вторичный рынок России оказался в 21 раз больше чем первичный в "зелёном" сегменте.