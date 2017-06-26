Реализация дизельных автомобилей в Европе упала на 17%

По официальным данным, в Европе реализация автомобилей с дизельными двигателями понизилась на 17%. По словам экспертов, дизельные модели уже выходят из моды, уступая электрическим и гибридным машинам.

Судя по статистике продаж, за первые три месяца текущего года реализация дизельных автомобилей упала на 17%. Это самое значительное падение за последние годы. Такая статистика наводит на мысль, что дизельные автомобили могут уйти в прошлое.

По данным маркетингового агентства AAA Data, в 2011 году был достигнут рекорд продаж дизельных машин. Их доля от всех продаж составила 55,7%. После этого автопроизводители стали активно развивать гибридные и электрические силовые установки. Эксперты предположили, что именно это объясняет дальнейший спад реализации дизельных автомобилей.

И все-таки статистика за последний год не подтверждает данного предположения. Если сравнивать с прошедшим годом, серьезно поднялась реализация автомобилей с бензиновыми двигателями. В целом было продано 2,3 миллиона экземпляров, а это на 300 000 машин больше чем в прошлом году. Уже не одна крупная компания отказалась от производства автомобилей с дизельными силовыми установками, однако специалисты утверждают, что пока рано говорить о том, что дизельные моторы уже изжили свое.