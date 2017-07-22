Volkswagen может потребовать от Мартина Винтеркорна возмещения убытков от "дизельного скандала"

Немецкий концерн Volkswagen собирается обвинить экс-главу Мартина Винтеркорна в мошенничестве, и потребовать возместить убытки, связанные с «дизельным скандалом». Такая информация на днях поступила из немецкой прессы.





Наблюдательный совет компании пока только рассматривает возможные варианты. Представитель руководства немецкого бренда Михаэль Брендель рассказал, что долгое время компания расследует данный скандал, а также ищет решение, которое пойдет предприятию только на благо. В случае если компания все-таки обвинит Мартина Винтеркорна в сговоре и мошенничестве, он потеряет минимум 100 000 000 евро.





Вокруг «дизельного скандала» последние несколько лет был немалый ажиотаж. Немецкая марка Volkswagen была в центре этих событий. Напомним, что в 2015 году было выяснено, что автомобили марки были оснащены ПО, позволяющим снизить показатели вредных веществ. Но на самом деле, такие машины намного превышали допустимую норму.



