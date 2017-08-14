Компания Ford совместно с Zotye будет выпускать автомобили для китайского рынка

На днях в зарубежных СМИ была опубликована информация о планах совместного американо-китайского предприятия Anhui Zotye Automobile. Судя по опубликованным данным, предприятие будет производить автомобили только для китайского автомобильного рынка.

В скором будущем американский бренд Ford и китайская марка Zotye создадут общее предприятие. По предварительной информации, капитал составит 20 миллионов долларов, а акции будут поделены пополам. В конце 2017 года представители Ford заявили, что совместное производство будет называться Anhui Zotye Automobile.

Планируется, что к 2025 году модельный ряд предприятия составит 15 моделей. О том, какие это будут автомобили пока не известно. Но автопроизводитель будет подстраиваться под спрос на китайском рынке. Напомним, что уже давно представители автогиганта Ford говорили, что собираются объединиться с китайскими автопроизводителями. За прошедший год автомобили марки Ford были реализованы дилерами в Китае в общей сумме 1 200 000 экземпляров.