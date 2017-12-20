Новый Hyundai Tucson замечен в шаге от дилерского центра

Обновленный корейский кроссовер Hyundai Tucson засняли на стоянке одного из крупных торговых центров в Южной Корее. Отмечается, что машину представили в марте текущего года на автосалоне в Нью-Йорке, но авто до сих пор не прибыли к дилерам, а также нет данных о стоимости новинки.

Новый Hyundai Tucson обустроили большой каскадной решеткой радиатора, пересмотренной оптикой головного света, иными дневными ходовыми огнями, переделанными бамперами и двуствольной насадкой на выхлопную трубу. Также задние осветители получили другой рисунок светодиодных матриц.

Салон нового Hyundai Solaris перетерпел значительные изменения. Отныне 7-дюймовый тачскрин мультимедийного центра будет находиться над передней панелью. Кроме того, интерьер кроссовера обзаведется модернизированной панелью управления и более удобными сиденьями. В перечне оснащения следует выделить «умный» круиз-контроль, круговой видеообзор, контроль усталости водителя и система экстренного торможения.





Под капотом новинки разместился 1,6-литровый турбированный дизельный мотор с отдачей 115 и 133 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоростной МКПП и 7-диапазонной роботизированной КПП. Кроме него предусматривается 2-литровый 186-сильный атмосферный мотор, который приводится в действие 8-секционной АКПП с передним и полным приводом.