Производство кроссовера Lynk&Co 01 увеличат до 200 000 единиц ежегодно

Китайский автомобильный бренд Lynk&Co, созданный машиностроителями Volvo и Geely, намерен увеличить производство своего нового кроссовера Lynk&Co 01 до 200 000 экземпляров каждый год. Стоит отметить, что известный в КНР кроссовер Lynk&Co 01 дебютировал в 2017 году.

Сообщается, что довольно в сжатые сроки новый кроссовер Geely Lynk Co 01 сумел завоевать симпатии многих китайских автолюбителей. Следовательно, в правлении компании решили повысить годовой объем сборки модели до 200 000 единиц.

Основными причинами востребованности авто эксперты назвали доступные цены, привлекательное оформление и роскошный список бортовых электронных систем. Для увеличения объемов производства кроссовера Lynk&Co 01 Geely наймет дополнительно 1 200 человек. Также на заводе компании в городе Чжанцзякоу появится 300 автоматизированных сборочных установок.

Ранее сообщалось, что в текущем году на российский авторынок выйдет китайский кросс-хэтчбэк Geely Emgrand GS. Производство новинки наладят на белорусском автозаводе «Белджи».