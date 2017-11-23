В сеть утекли первые изображения седана Volvo S60

Недавно шведская машиностроительная компания Volvo представила свой новый универсал Volvo V60, на котором будет базироваться все семейство Volvo V60 2019 модельного года. Но скоро могут представить и седан, разработанный на основе универсала, дебют которого может пройти летом, а на рынок машина может выйти к концу 2018 или к началу 2019 года.

Официальная презентация еще не состоялась, потому независимые дизайнеры обнародовали свою собственную визуализацию нового Volvo S60. При просмотре обнародованных фото становится понятно, что новый автомобиль возьмет оформление от Volvo S90, но получит острые черты задней части и задних фар. Дизайн седана также основывается на базе опубликованного шпионского фото, на котором представили заднюю половину машины.

Вероятно, под капотом нового Volvo S60 разместится гибридный агрегат с отдачей 340 лошадиных сил. Помимо него предусматривается и 390-сильный мотор.

В интерьере авто также не произойдет никаких изменений, кроме задней части, где установят заднее стекло. Стоимость и дата презентации нового Volvo S90 пока не разглашаются.