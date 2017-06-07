Энтузиаст увеличил мощность своей Honda Civic до 765 л.с.
На просторах интернета обнародовали видеоролик, где демонстрируется как хозяин японского Honda Civic полностью изменил свою машину. Автором ролика считается Адам Флауерс.
Отмечается, что автомобильный энтузиаст постепенно совершенствовал свой автомобиль, купленный еще в 2011 году. Через две неделе после приобретения, Флауерс начал задумываться о совершенствовании своего двигателя. С этой целью он обратился в популярную тюнинговую компанию TDi North, после чего машина кардинально изменилась. После тюнинга под капотом Honda Civic появился 765-сильный агрегат. Это на 25 «лошадок» больше, чем у итальянского суперкара Lamborghini ASventador SV.
Для того, чтобы заменить мотор мастерам пришлось внедрить несколько обновленных комплектующих, в том числе и усиление КПП. Также тюнеры добавили агрессии внешнему виду авто.
Интересен тот факт, что Адам собирается увеличить производительность двигателя до 800 л.с. В настоящее время он решил временно приостановить доработки на несколько месяцев. После этой паузы снова начнутся работы.