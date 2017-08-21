Эксперты составили ТОП-12 малоизвестных внедорожников "Нива"

Любой советский автолюбитель прекрасно знает легендарные машины «Нива». Но имеется множество малоизвестных моделей «Нива», а эксперты разработали рейтинг таких авто.

На первом месте фигурирует LADA Niva iKRA, предназначенная для экспорта, в основном в Испанию. Интересен тот факт, что в настоящее время автомобилисты ищут и продают к ней комплектующие. На второй позиции расположился LADA Niva Special. Такую машину создали для Чехии и Словакии, а найти её можно на вторичном авторынке. Первая тройка закрывается LADA 4X4 Niva Poch, над которой трудились конструкторы компании Poch.

В первой пятерке разместили Deutsche LADA Niva California и Deutsche LADA Niva Cabrio. Первый обустроили 15-дюймовыми колесными дисками. У второго авто срезали фабричную крышу, на смену которой пришел брезентовый верх. В ТОП-12 попали LADA Niva 4X4 «St-Topez», ВАЗ-2131 «Антэл», Ваз-2121 Auviga, Бронто-21282 «Форс», Бронто 21283 «Ландоле», Бронто-1922-55 «Марш-Комби» и LADA Combi.