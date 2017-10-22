"Зато не в кредит": В Воронеже сфотографировали ржавую "Буханку"

В Воронеже местных жителей повеселила обнародованная на просторах сети фотография, на которой запечатлели когда-то востребованный УАЗ-452, который был прозван в народе «Буханкой». Преимущества старинного советского авто оценили словами: «Зато не в кредит».

По словам автора фото, прежде чем заснять ретромобиль на камеру, он три раза обошел 55-летнюю машину для того, чтобы убедиться, что эта она находится в нормальном состоянии. И действительно, «Буханка» через пару минут после съемки завелась и отправилась в неизвестном направлении.

Невзирая на то, что задние двери полноприводного УАЗ-452 удерживались при помощи веревки, машина спокойно проехала по центру Воронежа. В комментариях под фото появилось много шуток, но многие из них говорили об уважении к обычным предпочтениям обладателя такого авто.