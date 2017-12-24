В сети нелепый тюнинг Toyota назвали "воронежским колхозом"

В Воронеже на одной из улиц местные жители сфотографировали японский автомобиль Toyota Altezza с необычным тюнингом. Такие дополнения не всем пришлись по нраву, а прикрепленный к багажнику огромный спойлер прозвали «воронежским колхозом».

Названный необычный компонент вызывает у местных жителей мысли о том, какие преимущества она дает. В социальных сетях горожане высказали множество своих версий. По предположению одних, данный спойлер может использоваться как стол для выездов на природу. В комментариях под фото появилась шутка, чтобы автолюбитель не ставил свою Toyota Altezza рядом с подъездом, а то местные старушки быстро найдут применение спойлеру в качестве лавочки. Одна горожанка поинтересовалась как это можно применять на практике, но так и не дождалась ответа.

Toyota Altezza является спортивным автомобилем из бизнес-класса и выпускается с 1998 года в Японии. Позже авто появилось на европейском авторынке под именем Lexus IS.