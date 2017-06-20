Лимузин "Кортеж" для Путина получит бронестекло за 200 тыс. рублей

На страницах специализированных изданий обнародовали информацию о том, что президентский лимузин из проекта «Кортеж» оборудуют бронированным стеклом, изготовленным фирмой «Магистраль ЛТД» из Гусь-Хрустального. Отмечается, что данный автомобиль станет официальным транспортным средством Владимира Путина.

Точная стоимость бронестекла для автомобиля президента пока держится в секрете, но частные лица могут заказать такое же стекло за сумму в 200 000 рублей. Бронестекла делают по специальной технологии с использованием силиката и поликарбоната, благодаря чему можно избежать появления осколков.

Следует напомнить, что руководитель министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, курирующий проект «Кортеж», в обозримом будущем фактически полное семейство автомобилей проекта «Кортеж» предложат и частным клиентам по более низким ценам, чем у иностранных конкурентов. Созданием автомобилей проекта «Кортеж» занимаются конструкторы ФГУП «НАМИ».