Эксперт назвал новую процедуру прохождения техосмотра бесмыссленной

Автомобильный эксперт Петр Шкуматов выразил свое мнение относительно новой процедуры прохождение технического осмотра автомобиля. По его мнению, данное новшество является нелепым, так как фактически не обеспечит безопасность дорожного движения.

Большая часть ДТП происходит из-за повреждений колес или из-за отказа тормозов. При тест-драйве на стенде эти неполадки не представляется возможным обнаружить, потому и процедура ТО лишена всякого смысла. Современное ТО не влечет за собой никаких положительных изменений. Как отмечает Шкуматов, в Великобритании придумали более разумный подход. В этой стране ТО проводят после смены владельца у авто. Не является тайной, что на дорогах очень много авто в плохом состоянии, потому такая процедура техосмотра показала себя более эффективной, чем в РФ.

С 4 мая текущего года начали работать изменения по прохождению ТО в РФ. Теперь оператор может не выдавать диагностические карты даже если машина неисправна. В российских регионах самостоятельно контролируется стоимость дубликатов таких карт. Но число ДТП из-за этих поправок не снизится, отмечают автоэксперты.