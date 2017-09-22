Экспертов удивила стоимость нового "бюджетного" Geely Emgrand X7

В пресс-центре китайской машиностроительной компании Geely озвучили стоимость стандартного варианта исполнения своего городского кроссовера Geely Emgrand X7. За машину автолюбители выложат 15 000 долларов, что равняется 910 000 рублям в пересчете на национальную валюту.

Первоначально Geely Emgrand X7 должен был стать бюджетной модификацией Geely Atlas, но после того, как стала известна стоимость новинки, автоэксперты были возмущены. Платить 910 000 рублей за автомобиль без дополнительных функций автолюбители не собираются. Предполагалось, что Geely Emgrand X7 войдет в бюджетный сегмент.

Силовые параметры нового кроссовера не сильно отличаются от соперников. В подкапотном пространстве новинки появился мотор, генерирующий 163 и 184 л.с. Кроме того, у модели нет системы полного привода даже у наиболее «заряженной» модификации. Представители Geely считают эту опцию бессмысленной для городского автомобиля. В действие агрегаты приводятся 5-скоростной МКПП и АКПП.

Пока неизвестно, когда машина пойдет в серию. Также остается тайной, когда автомобиль приедет в дилерские центры.