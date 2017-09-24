В Россию приехал новый кроссовер Lifan X7

На российский рынок выходит новый китайский кроссовер Lifan X70. За базовую версию новинки придется заплатить от 799 000 рублей.

Недавно в Саратове прошла премьера нового кроссовера. Официальный дилер Lifan, компания «ОВК-авто», организовала интересное шоу, розыгрыш призов и банкет. Гости, прибывшие в автосалон, смогли оценить плюсы кроссовера и сфотографироваться с ним.

Новый Lifan X70 уже предлагается в автоцентре официального дилера «ОВК-Авто». Россияне смогут купить автомобиль в шести версиях. Внедорожник характеризуется технологичностью, удобством и безопасностью.

В подкапотном пространстве нового Lifan X70 разместился 2-литровый агрегат с отдачей 136 лошадиных сил. Он работает в тандеме с МКПП или вариатором. Отмечается, что за первый квартал текущего года Lifan X60 принес наибольший доход от всех представленных в РФ китайский авто.