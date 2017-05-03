В воронежской пробке автоледи от скуки делала селфи с бананом

В минувшую пятницу, 4 мая, один из воронежских автомобилистов, стоя в дорожной пробке, заметил, что девушка за рулём соседнего автомобиля вела себя странно. По словам водителя, автоледи зачем-то делала селфи с бананом.

Действия девушки показались воронежцу необычными, поэтому он решил сделать фотографию и поделился ей в интернете. «Стоял в пробке, в соседнем авто девушка селфилась с бананом», – сказано в подписи к снимку. Вероятно, автомобилистке стало скучно стоять в потоке еле движущихся машин, поэтому она попыталась скоротать время.

В комментариях горожане предположили, что девушка, возможно, и не фотографировала себя. «Не удивлюсь, если она ела и смотрела в телефон, а у автора фантазия другое придумала». Однако все интернет-пользователи сошлись на мнении, что чем бы ни занималась автомобилистка, главное она делала это не на ходу.