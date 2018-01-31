Эксперты назвали ТОП-10 культовых трехдверных внедорожников

На хороших дорогах полноразмерные внедорожники никогда не станут выполнять функции семейного авто лучше минивэна. Для сложного бездорожья подходят облегченная масса, три двери и короткая база, благодаря чему водитель чувствует себя увереннее, потому эксперты и составили ТОП-10 таких легендарных внедорожников.

Лидерство в рейтинге завоевали GMC S-15 Jimmy и Chevrolet S-10 Blazer. Первый получил шипованную резину и годится для езды по сложному бездорожью, что отличает его от современных кроссоверов. Оба автомобиля построены на платформе 3-дверной машины.

Второе место досталось японскому Mitsubishi Pajero Evolution. Его выпускали с 1997 по 1999 годы для марафона «Париж-Дакар». Под капотом машины разместился 6-цилиндровый 3,5-литровый 280-сильный двигатель.

ТОП-3 закрывает еще один «японец» - Toyota Land Cruiser (FJ40). Он считается отличным автомобилем, также может послужить архитектурой для создания машины. Он пользовался обширной популярностью, а его выпуск прекратили только в 2001 году. В ТОП-5 попали Jeep Wrangler и Range Rover. Первый был построен с использованием архитектуры Willys и имел брезентовый верх. Второй выпустили в 1970 году и имел заднюю дверь в виде опускаемого вниз бортика и поднимающейся секции со стеклом. Первая десятка закрывается Dodge Ramcharger, Ford Bronco, Suzuki Jimny, Isuzu VehiCROSS и ВАЗ «Нива».