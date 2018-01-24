Роскошный Skoda Kodiaq Laurin & Klement появится на авторынке России

Чешский бренд Skoda решил поставлять на авторынок России самую укомплектованную версию Kodiaq Laurin & Klement. Хотя Kodiaq собирается в России, автопроизводитель решил поставлять модель из Чехии.

Кроссовер дебютировал в начале весны 2018 года. От обычных версий Kodiaq Laurin & Klement отличается большим количеством хромированных элементов, колесными дисками диаметром 19 дюймов и модернизированным бампером.

Что касается салона кроссовера, он получил сидения, выполненные в натуральной коже, алюминиевые накладки на педали, а также ламинированные элементы. Что касается силовой установки, европейская модель оснащена турбированным бензиновым двигателем, объемом 1,5 литра, способным генерировать 150 лошадиных сил, и 2-литровым мотором мощностью 190 лошадиных сил. Цена на Kodiaq Laurin & Klement пока не опубликована.