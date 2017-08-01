Объявлены цены на новый Bentley Continental GT для России

В августе текущего года публика ждет дебюта Bentley Continental GT на автомобильном рынке России. Представители британской марки уже рассказали о ценах на автомобиль. В самой дешевой комплектации машину можно будет купить за 14 290 000 рублей, а модель в лимитированной версии First Edition будет стоить 16 490 000 рублей.

Напомним, презентация Bentley Continental GT третьего поколения состоялась еще осенью прошедшего года на Франкфуртском автосалоне. За счет того, что кузов модели был выполнен в из алюминия, автомобиль стал на 80 кг легче, чем его предшественник. Bentley Continental GT получил традиционную кожаную отделку салона с элементами из качественной древесины.

Салон также получил в оснащение современную информационно-развлекательную систему, которой управляет тачскрин диметром чуть больше 12 дюймов. В качестве силовой установки автомобиль получил улучшенный W12, объем которого составляет 6,0 литров, а отдача - 635 л.с. Что касается трансмиссии, в паре с двигателем работает 8-диапазонная роботизированная коробка передач. До 100 км/ч Continental разгоняется за 3,7 секунды, а максимально может развить 333 км/ч.