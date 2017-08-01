Составлен ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ в первом квартале

С января по март 2018 года российским автодилерам удалось продать 157 229 кроссоверов и внедорожников без пробега, что на 25% лучше показателя годичной давности. В первый месяц весны россияне приобрели 62 261 такой автомобиль (+17,4%).

Как сообщает «АВТОСТАТ», сегмент SUV в первом квартале текущего год занял долю более чем 42% в общей структуре авторынка РФ. Самым популярным в своём классе оказался Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 15 764 экземпляра (+39%). Второе место занял Renault Duster, чьи продажи выросли на 19,4% или до 10 270 автомобилей. Замкнула ТОП-3 ещё одна модель французской марки – Renault Kaptur, выбор на которой остановили 7 659 человек (+27,5%).

Далее в рейтинге расположился KIA Sportage, который показал самый внушительный рост продаж – 47,5% или до 7 590 авто. На пятом месте оказался Volkswagen Tiguan с 7 308 реализованными машинами (+44,8%).

В ТОП-10 популярнейших в России кроссоверов и внедорожников также попали LADA 4x4 (7 075 ед.; +16,5%), Chevrolet Niva (6 646 ед.; +0,6%) и Toyota RAV4 (6 646 ед.; -6,7%), Mitsubishi Outlander (5 527 ед.; +43,9%) и Nissan X-Trail (5 255 ед.; -6,3%). В марте в «тройку» бестселлеров сегмента вошли те же модели, что и по итогам квартала: Hyundai Creta (5 994 ед.; +26,9%), Renault Duster (4 101 ед.; +16,7%) и Renault Kaptur (3 240 ед.; +22,3%).