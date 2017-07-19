Новый кроссовер Changan CS35 заснят шпионами без камуфляжа

Автомобильные папарацци рассекретили компакт-кросс Changan CS35 следующей генерации. Фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль без маскировки.

Судя по снимкам, новый кроссовер Changan CS35 существенно отличается экстерьером от своего предшественника. Для автомобиля предусмотрены иные фары, пересмотренная радиаторная решетка, видоизмененные бамперы, а также осветители на корме, которые объединены перемычкой в одну полосу.

Новый Changan CS35 оснащен иной фронтальной панелью, стильным рулевым колесом, улучшенным блоком управления климатической установкой, новой центральной консолью, на которой появилась кнопка включения электронного «ручника».

В длину новый Changan CS35 увеличился на 175 м. Ширина машины прибавила 15 мм. Расстояние между осями выросло на 40 мм.

Кроссовер получил габариты 4335х1825х1660 мм с колесной базой размером 2600 мм. Моторный отсек Changan CS35 второй генерации займет 117-сильный агрегат объемом 1,6 л. Для него предусмотрены 5-МКПП и 6-АКПП. От полного привода производитель отказался в модели.

Новый Changan CS35 получит систему стабилизации, «антибукс», информационно-развлекательную установку с крупным сенсорным дисплеем, панорамный люкс с электрическим приводом и многое другое.