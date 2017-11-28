Быстрейший гоночный хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR показали на тизере

Гоночный Volkswagen Golf GTI TCR в «гражданской» версии будет представлен на австрийском фестивале Worthersee. Автомобиль получит 290-сильный агрегат. Накануне разработчики показали тизеры модели.

У гоночного хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR появится модификация, на которой будет разрешена езда по дорогам общего пользования. Дебют автомобиля состоится 9 мая.

Тизеры указывают на то, что «гражданский» Volkswagen Golf GTI TCR будет оснащен особыми колесными дисками, сдвоенными выхлопными патрубками, а также крупным задним диффузором. Моторный отсек автомобиля займет двухлитровый турбированный агрегат с нагнетателем тягой 290 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Для двигателя предусмотрена 7-АКПП с двумя сцеплениями. Стандартный гоночный хэтчбек оснащается 350-сильным мотором.

По умолчанию, Volkswagen Golf GTI TCR будет продаваться с ограничителем скорости, который не даст машине разогнаться больше чем до 250 км/ч. При этом, по просьбе клиента, автомобиль можно купить без «ошейника», и тогда он его порог скорости вырастет до 264 км/ч.

«Гражданский» Volkswagen Golf GTI TCR встанет на конвейер в конце нынешнего года. Дата начала продаж и стоимость хэтчбека пока не озвучиваются.