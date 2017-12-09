Россияне в 2025 году купят 2,23 млн легковых машин

Аналитики исследовали рынок легковых машин России и пришли к выводу, что в 2025 году он составит 2 230 000 единиц, но рекорд 2012 года преодолеть не удастся. Причиной положительного прогноза стала стратегия развития промышленности авто в РФ.

Представители власти поделились стратегией развития автопрома России до 2025 года, которую утвердили 4 мая. В документе приводятся данные прошлых годов: продажи легковушек в 2012 году составили 2 800 000 единиц, в прошлом году – 1 510 000 машин. В стратегии развития автопрома РФ также сказано:

«Прогнозируется, что объем рынка легковых автомобилей в 2020 году составит 1,72 миллиона штук, в 2025 году — 2,23 миллиона штук, что меньше исторически максимального значения 2012 года».

Ряд экспертов отмечают, что объем рынка в 2 230 000 машин в 2025 году - это стандартный прогноз, при благоприятных условиях продажи достигнут 2 530 000 единиц. В свою очередь Федеральная служба госстатистики приводит сведения о производстве легковушек в стране. В прошлом году с конвейера сошло 1 340 000 машин, согласно прогнозам в 2020 году этот показатель достигнет 1 600 000 единиц, а в 2025 – 2 210 000 машин.