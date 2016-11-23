Фотошпионы показали новое поколение кроссовера Changan CS35

Компактный кроссовер Changan CS35 в новом поколении попался фотошпионам. Автомобильные папарацци запечатлели автомобиль без камуфляжа.

Шпионские фотографии указывают на то, что кроссовер Changan CS35 заметно изменился в сравнении со своим предшественником. Машина обзавелась иными фарами, радиаторной решеткой, бамперами, а задние фонари объединились в один элемент.

Для нового Changan CS35 предусмотрены иная передняя панель, стильное рулевое колесо, модернизированный блок климат-контроля, новая центральная консоль с кнопкой, активирующий электронный стояночный тормоз.

Новый Changan CS35 стал больше предшественника. Габариты машины составляют 4335х1825х1660 мм при колесной базе в 2600 мм. Длина и ширина автомобиля увеличились на 175 и 15 мм соответственно. Расстояние между осями кроссовера выросло на 40 мм.

Для нового Changan CS35 предусмотрена 1,6-литровая бензиновая установка тягой 117 л.с. Она сочетается с 6-АКПП или 5-МКПП. Полноприводная модификация у модели не появится.

Changan CS35 второго поколения будет оснащаться системой стабилизации, «антибуксом», климат-контролем, мультимедийным комплексом с большим тачскрином, камерой обзора на корме, запуском мотора с кнопки, круиз-контролем, парктрониками, панорамным люком с электрическим приводом и так далее.