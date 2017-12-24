В Иране женщина своими руками смастерила мотоцикл для колясочников

Когда дело доходит до доступности транспорта для инвалидов, даже самые лучшие страны не могут обеспечить всех. Иранская женщина, в связи с этим разрабатывает свой собственный мотоцикл, который может перевозить инвалидную коляску.

Иранская женщина Захара Седина лишилась возможности ходить еще в детстве, однако это никак не повлияло на ее желание жить нормальной жизнью, несмотря на разочаровывающую нехватку услуг в ее родной стране. «Я не могу пользоваться автобусом, я не могу найти такси. В обществе нет другого транспорта для людей с ограниченными возможностями», - сказала она зарубежному изданию Euronews.

Так как такси и общественный транспорт, которые могут вместить инвалидов, крайне редки в родном городе Седиги, она сделала MacGyvered - свой собственный мотоцикл для инвалидных колясок. Конструкция построена на двух половинах байков, прикрепленных к платформе. Внутри она имеет раздвижную рампу и ручку, расположенную в центре со всеми элементами управления. Это позволяет Захаре кататься не покидая коляску.

Стоит отметить, что женщина никак не может зарегистрировать данное транспортное средство, так, как законодательство Ирана такое не предусматривает. Все же, это не мешает ей рассекать по улицам родного города уже на протяжении семи лет.