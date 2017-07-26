Mercedes-Benz возобновила выпуск комплектующих для ретро-купе 300 SL

Немецкие машиностроители возобновили выпуск кузовных панелей для модели Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (W198), произведенной в период с 1954 по 1957 годы тиражом в 1 400 единиц. Легендарная машина в нынешнее время может стоить до 1,9 млн евро (143,9 млн рублей).

Кузовные панели для Mercedes-Benz 300 SL выпускаются с применением современной техники и ручного труда. Оригинальная машина подвергается сканированию для получения компьютерных трехмерных образцов. После этого они воплощаются в металлические элементы, которые вручную доводятся до нужной формы деревянными молотками.

Кузовные панели продаются по разной цене в зависимости от сложности их производства. Стоимость элементов составляет от 2 975 до 14 875 евро.

Также владельцам классических Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (W198) предлагается оригинальная обивка кресел. Она выпускается с марта текущего года по тем же технологиям и с теми же материалами, которые применялись 60 лет назад.

Mercedes-Benz 300 SL особенен как экстерьером, так и техническими особенностями. Машина продавалась как купе с «крыльями чайки» и в формате родстера. Автомобиль оснащается рядной трехлитровой «шестеркой» тягой 215 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Модель разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 211 км/ч.