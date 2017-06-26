Представлена особая BMW M760Li в оттенке Santorini Blue

BMW M760Li за 156 700 долларов - это самый дорогой автомобиль бренда, который можно купить сейчас, за исключением недавно выпущенного Roadster стоимостью 163 300 долларов. Единственная версия, которая в настоящее время продается в Соединенных Штатах, носит название M760i, но является на самом деле версией с длинной колесной базой.

Если вас не устраивает вид топовой модификации luxobarge, в Объединенных Арабских Эмиратах есть один дилер BMW, который, как всегда, имеет специальную конфигурации моделей высокого класса. Одна из них - M760Li, которая была заказана с внешним видом Santorini Blue и роскошным кожаным салоном Fiona Red.

Это далеко не стандартный автомобиль, о котором мы говорили вначале, так как помимо необычного выбора цвета он поставляется с множеством других обновлений внутри и снаружи. Эти массивные двухцветные легкосплавные диски размером 21 дюйм вместе с панорамной крышей являются дополнительными, также как и особый пакет для салона стоимостью 5 750 долларов. Последний включает в себя электрически откидывающееся задние сиденья и подставку для ног, а также развлекательную систему и складной стол.