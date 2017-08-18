Zotye обновила «клона» внедорожника Range Rover Sport

В ближайшем будущем на китайский авторынок должен выйти новый кроссовер, внешний вид которого сильно напоминает Range Rover Sport. В сети появились свежие снимки китайского «клона».

Ранее папарацци уже удавалось сфотографировать Zotye Т900 во время дорожных испытаний, однако на этот раз автомобиль можно рассмотреть без камуфляжа. Эксперты предполагали, что новинку назовут T800, однако это имя получила 8-местная модификация модели T700. В связи с этим псевдо-Range Rover Sport досталось название T900.

Ожидается, что кроссовер предложат с 1,8- и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями, отдача которых будет составлять от 177 до 190 лошадиных сил. Кроме того, модель может получить 231-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра. Скорее всего, новинка не получит полноприводную версию.

В продажу кроссовер Zotye Т900 должен поступить к концу текущего года, пока производитель не стал называть цены на этот автомобиль. Отметим, что китайская компания Zotye известна тем, что копирует дизайн у других мировых брендов. Например, T700 «позаимствовал» свои черты у Porsche Macan, внедорожник Zotye 2008 является «клоном» Daihatsu Terios, а Zotye Е200 похож на Smart ForTwo.