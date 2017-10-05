Китайцы представили электрический кроссовер Singulato iS6 с огромным дисплеем

Китайский кроссовер Singulato iS6 получил два электродвигателя, заднепетельные двери, семиместный салон, огромный дисплей на передней панели и 12 USB-портов.

Кроссовер Singulato iS6 является детищем стартапа Zhiche Auto. Транспортное средство было представлено в рамках автомобильной выставки в Пекине.

Длина кузова электрического кроссовера Singulato iS6 составляет 4,9 м. Автомобиль получил колесную базу размером 2,96 м. Машина получила осветители с дневными ДХО, которые напоминают оптику современных моделей Range Rover.

Салон кроссовера Singulato iS6 примечателен сенсорным монитором диагональю 15,6 дюйма, которым оснащена мультимедийная система электрокара. Также автомобиль оснащен полностью цифровой 12,3-дюймовой приборной панелью и проекционным дисплеем. Для водителя и пассажиров предусмотрено 12 USB-портов.

Два электродвигателя кроссовера Singulato iS6 выдают производительность в 354 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Машина укомплектована аккумуляторными батареями, обеспечивающими ей запас хода в 400 км.

Кроссовер Singulato iS6 должен встать на конвейер в 2020 году. Тогда же начнутся его продажи.