Жители Воронежа защитили сотрудников ГИБДД от оскорблений в сети‍

На страницах воронежского городского паблика в соцсети "ВКонтакте" накануне разразился жаркий спор из-за сотрудников ДПС. Жители города защищали полицейских от необоснованных оскорблений.

Причиной всему стала фотография, которую разместила девушка. На снимке были зафиксированы сотрудники, которые несли службу на одном из постов, девушка предупредила водителей, чтобы те следили за соблюдением правил, однако одного мужчину лишь упоминание о сотрудниках ГИБДД повергло в агрессивное состояние и он начал яростно оскорблять правоохранителей. Другие комментаторы решили успокоить мужчину или хотя бы узнать причины такой реакции, на что посыпались еще более жесткие оскорбления.

Стоит отметить, что большинство комментаторов подчеркнули, что сотрудники ДПС в Воронеже лояльны к водителям и могут даже закрыть глаза на некоторые незначительные нарушения. Поэтому воронежцы защищали ДПС-ников, но на реакцию мужчины это никак не повлияло.

Местный сайт также провел онлайн-опрос среди пользователей об их отношении к "гаишникам", две трети отметили, что хорошо к ним относятся, однако более 30% высказали негативное отношение к сотрудникам ГИБДД.