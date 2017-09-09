Москвичка судится с General Motor из-за "вонючего" Cadillac Escalade

В Останкинский суд Москвы жительница столицы обратилась с необычным иском. Автоледи утверждает, что дилер General Motors продал ей бракованный "вонючий" Cadillac Escalade. Женщина требует от производителя 3 000 000 долларов и отзыв всех Escalade из России.

В прошлом году безнес-леди купила дорогой люксовый внедорожник Cadillac Escalade за 6 000 000 рублей, а спустя некоторое время после покупки она начала ощущать странный запах в салоне, который со временем перерос в жуткую, по словам женщины, вонь. В результате, ей пришлось обратиться к врачам.

Экспертиза установила, что данный Cadillac Escalade на заводе получил брак, из-за которого в автомобиле происходит испарение жидкостей, что и вызывает неприятный запах, а токсины, выделяющиеся во время него, вызывают головную боль. Автоледи решила потребовать у дилера замены транспортного средства или возмещения ущерба, на что получила отказ.

Но москвичка не сдается и теперь судится не только с дилерским центром, но и с самим производителем. В ее требования входит возмещение стоимости автомобиля, а также морального ущерба. В итоге, общая стоимость составляет 3 000 000 долларов. Кроме того, адвокат женщины сообщает, что иск также предусматривает отзыв буквально всех Cadillac Escalade из России.