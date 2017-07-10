Landwind запатентовала новый коссовер Е315

В патентном ведомстве Китая появились первые изображения нового кроссовера автопроизводителя Landwind. По документации модель назвали Е315, однако в продажу новинка поступит под именем Х4.

Китайский производитель Landwind разработал новый кроссовер и готовится к презентации. Согласно патенту, модель назвали Е315, при этом на рынке Китая новинка может появиться под именем Landwind Х4. Технические характеристики кроссовера на данный момент держат в секрете.

Радиаторная решетка новинки получила шестиугольную форму. Специалисты сообщили, что кроссовер получит ходовые огни в два ряда, поскольку данное дизайнерское решение становится всё популярнее у производителей. На данный момент неизвестно, когда новый кроссовер Landwind Х4 представят общественности, а также когда поступит в продажу и в каких странах.