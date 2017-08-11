Папа римский Франциск продаст свой Lamborghini Huracan на аукционе

На аукционе Sothebys выставлен на продажу Lamborghini Huracan. Авто намерен продать действующий папа римский Франциск, который получил суперкар в подарок от итальянского автопроизводителя.

В ноябре состоялось торжественное вручение суперкара Lamborghini Huracan папе римскому. При этом Франциск, действующий глава католической церкви, не использовал автомобиль. В результате на продажу выставлен суперкар с заводским пробегом.

Аукцион Sothebys, во время которого и будет продано авто, состоится уже 12 мая. Папа римский уточнил, что продажа суперкара позволит реализовать сразу несколько проектов церкви, которым не хватает финансирования.

Стартовая цена Lamborghini Huracan составит 300 000 или 425 000 долларов. Такая высокая цена обусловлена не только нулевым пробегом, но и уникальностью модели. Подтверждением, что суперкар принадлежал папе римскому, стала подпись Франциска, которая появилась на капоте, когда был вручен подарок.