Volkswagen обустроит новый Touareg тепловизором

Идея использования тепловизоров в автомобилях не нова, технология позволяет в ночное время видеть животных или людей, находящихся за радиусом действия фар. Volkswagen установит такую систему в кроссовер Touareg, начиная с 2019 года.

Система работает, используя инфракрасную камеру, которая может обнаружить излучения людей и другого живого организма. Эта технология намного превосходит обычные фары дальнего света. Система может обнаруживать незакрытых пешеходов, велосипедистов и более крупных диких животных в диапазоне от 10 до 130 метров.

Система делает больше, чем просто выделяет возможные опасности. Если система видит человека, то она может прогнозировать его траекторию и предупредить водителя об опасности столкновения. Для этого тепловизор использует "коридор" - границы вдоль дороги. Информация передается водителю через цифровую панель приборов.

Вне коридора пешеходы и животные выделяются желтым цветом. Как только объекты попадают в коридор или траектория предсказывает, что они войдут в него, система выделяет цель красным цветом. Когда транспортное средство движется выше 50 км/час, и что-то обнаруживается в коридоре, система автоматически отобразит объект на панели приборов.

Стоит отметить, что система не является на 100% надежной, однако она значительно уменьшает риск сбить животное, или же человека.