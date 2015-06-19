С 4 мая в силу вступили новые правила техосмотра

С сегодняшнего дня начали действовать поправки в Законе «О техническом осмотре ТС и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Новые правила серьёзно поменяют порядок проведения техосмотра. Они предполагают ответственность операторов, которые выдают техосмотр автомобилям, не соответствующим требованиям. Ранее талон техосмотра выдавали в ГИБДД, а с в 2013 года стали выдавать диагностические карты. Такое решение сказалось на количестве проверок машин: только 50% водителей проверяли авто, остальные покупали карту и полис ОСАГО.

Также нововведения коснутся водителей: на контрольном пункте выдается диагностическая карта, однако при неисправности инспектор взыщет штраф. Помимо новых требований к привлечению ответственности, также в законе пересмотрели требования к безопасности машины.

Если водитель надевает шипованные шины, то необходимо оснастить все колеса. Также авто должно иметь аварийный знак, аптечку и исправный огнетушитель. Нарушением безопасности считается демонтаж стеклоомывателей и стеклоочистителей, которые установили на заводе.

По новым правилам авто считается опасным если: установлены окрашенные/бесцветные оптические детали/пленки на рассеиватели фар, подтекает рабочая жидкость в гидроусилителе руля или он неисправен.