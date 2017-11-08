Kia представила серийный электрокроссовер Niro EV

В Южной Корее состоялась презентация второго электрического кроссовера марки Kia – Niro EV. Любопытно, что одноимённый концепт-кар дебютировал менее чем пять месяцев назад.

Товарный автомобиль получил незначительные отличия по сравнению с прототипом. Дизайн кроссовера стал менее агрессивным, при этом его наделили оптикой в фирменной стилистике, иными зеркалами, а также хромированными накладками на двери и ручки.

Новинка позаимствовала платформу у Hyundai Ionic EV, а значит оба электрокара будут похожи в техническом плане. Kia Niro EV имеет следующие габариты: 4375x1805x1560 мм, а размер колёсной базы равен 2 700 мм. Покупателям предложат выбор из двух электромоторов мощностью 135 или 204 лошадиные силы. В первом случае автомобиль получит аккумулятор ёмкостью 39,2 кВт/ч, а во втором – батарею на 64 кВт/ч. Запас хода модели составит 240 и 380 км соответственно.

В компании пока не стали раскрывать динамические характеристики Kia Niro EV, однако более компактный Kona Electric, который оснащается такими же агрегатами, ускоряется до 100 км/ч за 9,3 и 7,6 секунды. Динамика более крупного электромобиля окажется немного скромнее.

В список оснащения модели вошли системы контроля рядности движения и предотвращения столкновений, датчики мониторинга усталости водителя, круиз-контроль и т. д.